Conte musical | Un vautour dans le vent AJMR Lalinde

Pour terminer l’année en beauté, nous vous invitons à un moment suspendu entre ciel et terre, entre conte et musique, entre migration et émotion Un Vautour dans le Vent .

Le conte raconte l’histoire d’un jeune vautour percnoptère, qui part pour son premier voyage de migration. Nous l’accompagnerons au fil des aventures et des péripéties, des interactions et des paysages qui défilent.

Ce dernier est illustré par un mobile ( marionnette ) animé.

Accordéon tzigane, voix vibrante, et histoires venues du nord et du sud… Un spectacle pour petits et grands, à vivre en famille et entre amis.

Ce conte musical s’inscrit dans notre volonté de proposer des temps sensibles et artistiques autour du vivant.

Nous espérons vous y retrouver nombreux pour partager ce moment chaleureux et migratoire. .

