Conte musical Verte et les oiseaux Thiviers

Conte musical Verte et les oiseaux

Bibliothèque Thiviers Dordogne

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Conte de Pinar Selek adapté, lu et mis en musique par la Cie EtdesPasmures

Spectacle Tout public à partir de 8 ans

Spectacle Tout public à partir de 8 ans .

Bibliothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

English : Conte musical Verte et les oiseaux

Tale by Pinar Selek adapted, read and set to music by Cie EtdesPasmures

For all ages 8 and up

German : Conte musical Verte et les oiseaux

Eine Erzählung von Pinar Selek, adaptiert, gelesen und vertont von der Cie EtdesPasmures

Aufführung Für alle ab 8 Jahren

Italiano :

Racconto di Pinar Selek adattato, letto e musicato da Cie EtdesPasmures

Per tutti i bambini dagli 8 anni in su

Espanol : Conte musical Verte et les oiseaux

Cuento de Pinar Selek adaptado, leído y musicado por Cie EtdesPasmures

Para mayores de 8 años

