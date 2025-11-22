Conte musical Verte et les oiseaux Thiviers
Conte musical Verte et les oiseaux Thiviers samedi 22 novembre 2025.
Conte musical Verte et les oiseaux
Bibliothèque Thiviers Dordogne
Conte de Pinar Selek adapté, lu et mis en musique par la Cie EtdesPasmures
Spectacle Tout public à partir de 8 ans
Bibliothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr
English : Conte musical Verte et les oiseaux
Tale by Pinar Selek adapted, read and set to music by Cie EtdesPasmures
For all ages 8 and up
German : Conte musical Verte et les oiseaux
Eine Erzählung von Pinar Selek, adaptiert, gelesen und vertont von der Cie EtdesPasmures
Aufführung Für alle ab 8 Jahren
Italiano :
Racconto di Pinar Selek adattato, letto e musicato da Cie EtdesPasmures
Per tutti i bambini dagli 8 anni in su
Espanol : Conte musical Verte et les oiseaux
Cuento de Pinar Selek adaptado, leído y musicado por Cie EtdesPasmures
Para mayores de 8 años
