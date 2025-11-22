Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conte musical Verte et les oiseaux Thiviers samedi 22 novembre 2025.

Bibliothèque Thiviers Dordogne

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Conte de Pinar Selek adapté, lu et mis en musique par la Cie EtdesPasmures
Spectacle Tout public à partir de 8 ans
Bibliothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82  bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

English : Conte musical Verte et les oiseaux

Tale by Pinar Selek adapted, read and set to music by Cie EtdesPasmures
For all ages 8 and up

German : Conte musical Verte et les oiseaux

Eine Erzählung von Pinar Selek, adaptiert, gelesen und vertont von der Cie EtdesPasmures
Aufführung Für alle ab 8 Jahren

Italiano :

Racconto di Pinar Selek adattato, letto e musicato da Cie EtdesPasmures
Per tutti i bambini dagli 8 anni in su

Espanol : Conte musical Verte et les oiseaux

Cuento de Pinar Selek adaptado, leído y musicado por Cie EtdesPasmures
Para mayores de 8 años

