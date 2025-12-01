Conte & musique en hiver

Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 10:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

.

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95 musee.rohan@mairie-saverne.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conte & musique en hiver Saverne a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région