Conte & musique « Terre ! » de la Cie Les Lubies

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-20 11:00:00

2025-12-20

Terre ! est un conte en kamishibaï (petit théâtre d’images), marionnettes, objets, bruitages et musique en direct.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

Terre! is a tale with kamishibaï (small picture theater), puppets, objects, sound effects and live music.

German :

Terre! ist ein Märchen mit Kamishibai (kleines Bildertheater), Marionetten, Objekten, Geräuschen und Live-Musik.

Italiano :

Terre! è una storia raccontata utilizzando il kamishibaï (un piccolo teatro d’immagini), marionette, oggetti, effetti sonori e musica dal vivo.

Espanol :

Terre! es un cuento contado con kamishibaï (un pequeño teatro de imágenes), marionetas, objetos, efectos sonoros y música en directo.

