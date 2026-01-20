Conte Naît-sens Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Conte Naît-sens Médiathèque Samuel Beckett Guérande samedi 7 février 2026.
Conte Naît-sens
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07 11:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Dans ce spectacle interactif sur les cinq sens, partons dans le jardin, à la découverte des beaux légumes gorgés de fraîcheur pour cuisiner une bonne soupe, et des petits animaux gardiens qui le peuplent.
Le conte sera suivi d’une papote-pause échanges et d’une découverte d’albums de la médiathèque.
Par Françoise Damour.
De 18 mois à 3 ans .
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conte Naît-sens Guérande a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44