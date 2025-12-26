Conte Née le 8 mars 1977 par Céline Ripol

Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Est-ce que notre existence est prédestinée ? Le 8 mars 1977, l’ONU officialise la Journée internationale des droits des femmes. Ce même jour, à Berlin, Céline Ripoll pousse son premier cri un cri parmi tant d’autres qui marqueront sa vie. Dans ce seule-en-scène intime et bouleversant, Céline Ripoll nous ouvre les portes de son histoire, entre ombre et lumières. De Berlin à l’île de Pâques, elle retrace son parcours de femme, confrontée aux blessures de l’enfance, où son père, espion, l’entraîne dans la guerre froide de son divorce, à l’impasse de la violence conjugale, face à deux pierres et aux démons de l’emprise. Elle a besoin de comprendre ce qui l’a menée jusque-là !Terrifiant sujet qui vient interroger notre propre construction, l’héritage, la défaillance des parents, d’une société.

Céline Ripoll donne sens aux fracas, transforme sa douleur en force, ses cicatrices en or. .

Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

