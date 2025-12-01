Conte Noël en Alsace Mutzig

Conte Noël en Alsace Mutzig vendredi 19 décembre 2025.

Conte Noël en Alsace

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19 20:30:00

2025-12-19

Le conteur S. Herrada fait revivre la magie des Noëls d’antan, entre contes ancestraux et traditions oubliées.

Au travers de traditions oubliées et de contes ancestraux, Stéphane Herrada réveille les Noëls d’autrefois et leur délicieux parfum d’enfance.

C’est bientôt Noël. Grand-mère prépare les traditionnels bredeles. Grand-père sculpte des petits personnages en bois, tout en racontant des histoires. Au pied d’un sapin décoré à l’ancienne, le conteur se souvient de ces instants magiques et invite petits et grands à venir les partager.

Le spectacle sera suivi du traditionnel buffet de boissons chaudes et gourmandises, à la médiathèque.

Par Stéphane Herrada

À partir de 5 ans. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr

English :

Storyteller S. Herrada revives the magic of old-fashioned Christmases, with tales of ancestors and forgotten traditions.

German :

Der Erzähler S. Herrada lässt den Zauber der alten Weihnachten wieder aufleben, zwischen uralten Märchen und vergessenen Traditionen.

Italiano :

Il narratore S. Herrada fa rivivere la magia del Natale di una volta, con racconti del passato e tradizioni dimenticate.

Espanol :

El cuentacuentos S. Herrada revive la magia de las Navidades de antaño, con historias del pasado y tradiciones olvidadas.

