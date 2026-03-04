Conte-opéra – Cendrillon, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Conte-opéra – Cendrillon Dimanche 12 avril, 14h00, 15h30 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Sur réservation au 04.74.20.24.88

Conte-opéra

Cendrillon

Et si l’opéra devenait un jeu d’enfant ?

Plongez dans le célèbre conte de Charles Perrault ponctué d’airs de l’opéra de Jules Massenet interprétés par la voix cristalline de Justine Jacquin, artiste lyrique.

Musée Hector-Berlioz
69, rue de la République
38260 La Côte Saint-André
04 74 20 24 88

© Belén Rojas Silva