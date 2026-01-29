Conté-Partagé avec le Tatou Théâtre Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Conté-Partagé, c’est un duo de comédien.ne.s qui jouent des contes de différents continents, en faisant participer les spectateur.ice.s dans la narration par jeu de rôle ou partage du récit. Chaque conte est précédé de quelques exercices de théâtre.

Vous pourrez retrouver leur contes en

version audio sur leur site : www.letatoutheatre.fr

Séance de 45 min. à 1h à

partir de 6/7 ans.

Conté-Partagé revient à la bibliothèque !

Le mercredi 11 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-11T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-11T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-11T16:00:00+02:00_2026-03-11T17:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

+33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Aimé Césaire et trouvez le meilleur itinéraire

