Conte Pierre Blanche Chat noir Le Petit Duc Aix-en-Provence

Conte Pierre Blanche Chat noir

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 16h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Une histoire d’amour humour à contretemps entre deux chatons, la princesse Boiteuse, et le terrible Cyclope…Enfants

Si le conte Pierre Blanche, Chat Noir commence par la célèbre formule Il était une fois… , ce qui suit est tout sauf classique ! Cette formulation amène le spectateur à prendre la distance nécessaire pour mieux s’interroger sur sa façon d’être au monde, prendre conscience de sa part d’animalité et trouver le chemin pour devenir lui-même.



Pour donner vie à ce récit insolite, nous retrouvons trois compagnons de longue route Luigi Rignanese au conte, Julien Baudry et Cyril Cianciolo pour la musique.



Les nombreux instruments sur scène donnent un rythme énergique à l’histoire grâce aux percussions et à la guitare électrique ou nous plongent dans des ambiances plus douces au son d’une flûte ou d’un ukulélé, tandis que les compositions musicales, qui se joue des genres en passant du blues à la techno renaissance, s’entremêlent si bien avec le récit qu’il suffit de fermer les yeux… et de laisser libre cours à son imagination !



Tout public, à partir de 7 ans. Durée spectacle 55 minutes. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A humorous love story between two kittens, the lame princess, and the terrible Cyclops?

German :

Eine humorvolle Liebesgeschichte zwischen zwei Kätzchen, der hinkenden Prinzessin und dem schrecklichen Zyklopen?

Italiano :

Una storia d’amore divertente e fuori dagli schemi tra due gattini, la principessa zoppa e il terribile Ciclope?

Espanol :

¿Una historia de amor humorística y fuera de lo común entre dos gatitos, la princesa coja y el terrible Cíclope?

L’événement Conte Pierre Blanche Chat noir Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence