Conte Poule à poches quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Conte Poule à poches

quai Sainte-Claire Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Des œufs, trouvés dans un panier, qui se refroidissent ! Qui va s’en occuper ? Les poches de la conteuse sont bien trop petites, et puis, elle en est bien incapable. Mais Cocotte est là !

.

quai Sainte-Claire Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

Eggs, found in a basket, getting cold! Who’s going to look after them? The storyteller’s pockets are far too small, and she’s incapable of doing anything about it. But Cocotte is there!

German :

Eier, die in einem Korb gefunden werden, werden kalt! Wer soll sich darum kümmern? Die Taschen der Geschichtenerzählerin sind viel zu klein, und außerdem ist sie dazu gar nicht in der Lage. Aber Kokotte ist da!

Italiano :

Le uova, trovate in un cestino, si raffreddano! Chi si prenderà cura di loro? Le tasche della narratrice sono troppo piccole e lei non è in grado di fare nulla. Ma Cocotte è lì!

Espanol :

Huevos, encontrados en una cesta, ¡se enfrían! ¿Quién va a cuidarlos? Los bolsillos de la cuentacuentos son demasiado pequeños, y ella es incapaz de hacer nada al respecto. Pero Cocotte está ahí

L’événement Conte Poule à poches Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-25 par Valence Romans Tourisme