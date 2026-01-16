Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 28 janvier, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – De 0 à 4 ans – Sans inscription
J’écoute un conte et je joue avec mon bébé
Venez avec votre bébé à 10h30.
Michelle, conteuse bénévole, présente un conte.
On discute.
On joue, jusque 11h30.
http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr 02 99 62 83 27
Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327