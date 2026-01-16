Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 11 février, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – De 0 à 4 ans – Sans inscription

J’écoute un conte et je joue avec mon bébé

Venez avec votre bébé à 10h30.

Michelle, conteuse bénévole, présente un conte.

On discute.

On joue, jusque 11h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T11:30:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr 02 99 62 83 27

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

