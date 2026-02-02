Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 25 mars, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sans inscription

venez partager un conte avec votre bébé

J’écoute et je joue avec mon bébé. Venez avec votre bébé, à 10h30. Michelle, conteuse bénévole, présente un conte. On discute. On joue, jusque 11h30. Grat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T11:30:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr 02 99 62 79 84 accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



