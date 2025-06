Conte pour enfants « la souris qui voulait se marier » / Cor Le Puy-en-Velay 26 juin 2025 19:00

Début : Jeudi 2025-06-26 19:00:00

fin : 2025-06-26

2025-06-26

Présentation des travaux d’élèves de la classe de Cor de Lionel Masson dans le cadre d’un conte inspiré des contes du Père Castor.

Centre Pierre Cardinal

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

English :

Presentation of work by students in Lionel Masson’s French Horn class as part of a tale inspired by Père Castor tales.

German :

Präsentation der Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der Hornklasse von Lionel Masson im Rahmen eines Märchens, das von den Märchen des Père Castor inspiriert ist.

Italiano :

Presentazione del lavoro degli alunni della classe di corno francese di Lionel Masson nell’ambito di un racconto ispirato alle storie di Père Castor.

Espanol :

Presentación del trabajo de los alumnos de la clase de trompa de Lionel Masson en el marco de un cuento inspirado en los cuentos de Père Castor.

