Conte pour les enfants au Mémorial Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont samedi 20 septembre 2025.

Visite contée gratuite, pour les enfants de 6 à 10 ans, réservation en ligne conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Printemps 1916. La petite Ghislaine reçoit un colis de son papa, parti à la guerre. Son papa, c’est un poilu tout de bleu vêtu, qui se bat dans la boue des tranchées dans la Meuse, à Verdun. Cela fait plusieurs semaines que sa maman et elle n’ont pas de nouvelles. Mais aujourd’hui, elle est la plus heureuse des petites filles. Dans le colis il y a un cadeau de son papa : cinq petits animaux en bois sculptés. Un cheval, un chien, un pigeon, un âne et un pou. Chacun a une histoire que la petite fille va découvrir…

Cette visite contée évoque la Première Guerre mondiale à travers le rôle des animaux dans ce conflit. Avec un vocabulaire et une sensibilité adaptés au jeune public, Hélène Koenig, conteuse et musicienne, invite les enfants à parcourir le Mémorial et à appréhender la Grande Guerre. Une première visite à découvrir en famille.

Une création de Cantorama – collectif d’artistes.

Mémorial de Verdun 1 avenue du corps européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont 55101 Meuse Grand Est http://memorial-verdun.fr [{« type »: « link », « value »: « https://memorial-verdun.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2411454929380400084 »}] Au cœur des collines de Verdun, encore ravagées par les millions d’obus qui ont causé la mort de plus de 30 000 personnes et fait 400 000 blessés en moins d’un an, le mémorial de Verdun retrace l’histoire de la plus célèbre bataille de la Première Guerre mondiale. Créé en 1967, sous l’égide de l’académicien et ancien combattant Maurice Genevoix, il compte parmi les principaux musées européens de la Grande Guerre. Entièrement rénové en 2016, ce musée propose une immersion dans la bataille. Pour celui qui cherche à ressentir, comprendre et transmettre ce qu’a été Verdun, le Mémorial fait figure de passage obligé. Parking.

© Mémorial de Verdun / Emil Gersch