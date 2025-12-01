Conte pour les enfants Le coffre magique de Noël Théatre municipal Nevers
Conte pour les enfants Le coffre magique de Noël Théatre municipal Nevers samedi 13 décembre 2025.
Conte pour les enfants Le coffre magique de Noël
Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 16:50:00
Date(s) :
2025-12-13
Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.
Les tribulations de Lola, petite fille trop gâtée, qui grâce à un coffre magique va voyager au-delà de ce qu’elle aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Elle en gardera un souvenir, son plus beau cadeau de Noël.
Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse.
Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël.
Tarif 11€. Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Rendez vous le Samedi 13 Décembre à 16h au Théâtre municipal de NEVERS. .
Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 31 59 72
English : Conte pour les enfants Le coffre magique de Noël
German : Conte pour les enfants Le coffre magique de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Conte pour les enfants Le coffre magique de Noël Nevers a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Nevers