Conte, raconte du monde Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes
Conte, raconte du monde Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes samedi 4 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 10:30 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans avec les élèves du cours d’arabe de l’ACMNE
Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/
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