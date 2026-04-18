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Conte, raconte du monde Médiathèque Jacques Demy Nantes

Conte, raconte du monde Médiathèque Jacques Demy Nantes

Conte, raconte du monde Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 16:30 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99 

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans, avec l’association Singa.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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