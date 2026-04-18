Conte, raconte du monde Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans, avec l’association Singa.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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