Conte, raconte du monde Médiathèque Jacques Demy Nantes
Conte, raconte du monde Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 18 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 16:30 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans, avec l’association Singa.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire