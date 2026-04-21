Conte, raconte du monde Médiathèque Luce Courville Nantes
Conte, raconte du monde Médiathèque Luce Courville Nantes mardi 21 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 16:30 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire