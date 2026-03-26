Conte, raconte Ludothèque Accord du Breil Nantes

Conte

Conte, raconte Ludothèque Accord du Breil Nantes mercredi 8 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 10:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99 

Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ansRenseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Ludothèque Accord du Breil Nantes 44100


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