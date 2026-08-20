Conte, raconte Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Lectures d’albums à partir de 4 ans

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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