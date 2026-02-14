Conte, raconte, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Conte, raconte Mercredi 18 février, 16h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

Lectures d’albums à partir de 4 ans

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums à partir de 4 ans