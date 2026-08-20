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Conte, raconte Médiathèque Luce Courville Nantes
mardi 22 décembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-22 16:30 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99
Lectures d’albums à partir de 4 ans
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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