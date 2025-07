Conte Récit « Le Voyage de Messaouda » Le Bourg Ouroux-en-Morvan

Conte Récit « Le Voyage de Messaouda » Le Bourg Ouroux-en-Morvan vendredi 11 juillet 2025.

Conte Récit « Le Voyage de Messaouda »

Le Bourg Espace Saint-Germain Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tout au long du 1er semestre 2025, les lecteurs de la médiathèque et les habitants de l’espace Saint-Germain ont partagé lectures et cuisines au fil des célèbres contes des Mille et Une Nuits. Afin de bien achever ce périple, vous êtes invités à une soirée contée par Layla Darwiche. .

Le Bourg Espace Saint-Germain Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52 bibliotheques@ccmorvan.fr

