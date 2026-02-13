Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils Samedi 7 mars, 10h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:00:00+01:00

Dans le cadre du Festival Ribambelle.

Tiens donc, mais pourquoi Valentine a-t-elle de grands pieds ? Ses orteils ont bien une idée mais ils parlent tous en même temps et n’arrêtent pas de se chamailler !

Valentine part à la recherche d’une réponse, orteils au vent, malice aux pieds.

Elle vous emmène à l’aventure : dans sa belle auto, son drôle de bateau, son jardin anglais pour une histoire sensorielle qui parle à nos plus petits. Avec la complicité des plus grands.

Public : de 3 mois à 3 ans.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/

Cie Arrête de grandir ! Spectacle