Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils Saint-Dizier

Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils

Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Tout public

Dans le cadre du Festival Ribambelle. Tiens donc, mais pourquoi Valentine a-t-elle de grands pieds ? Ses orteils ont bien une idée mais ils parlent tous en même temps et n’arrêtent pas de se chamailler ! De 3 mois à 3 ans. .

Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

