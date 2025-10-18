Conte sonore L’ours et la louve Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente
Conte sonore L’ours et la louve
Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime
Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18 21:30:00
2025-10-18
Conte sonore et illustré, par la Compagnie Furiosa.
En partenariat avec la Commune de Tonnay-Charente.
Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27
English : Audio story: The Bear and the Wolf
An illustrated audio story by the Furiosa Company.
In partnership with the Municipality of Tonnay-Charente.
German : Hörgeschichte: Der Bär und die Wölfin
Illustriertes Hörspiel der Compagnie Furiosa.
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Tonnay-Charente.
Italiano :
Una storia illustrata e sonora, a cura della Compagnie Furiosa.
In collaborazione con il Comune di Tonnay-Charente.
Espanol :
Un cuento ilustrado y sonoro de la Compagnie Furiosa.
En colaboración con el Ayuntamiento de Tonnay-Charente.
