Conte sonore L’ours et la louve Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente

Conte sonore L’ours et la louve

Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 21:30:00

2025-10-18

Conte sonore et illustré, par la Compagnie Furiosa.

En partenariat avec la Commune de Tonnay-Charente.

Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27

English : Audio story: The Bear and the Wolf

An illustrated audio story by the Furiosa Company.

In partnership with the Municipality of Tonnay-Charente.

German : Hörgeschichte: Der Bär und die Wölfin

Illustriertes Hörspiel der Compagnie Furiosa.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Tonnay-Charente.

Italiano :

Una storia illustrata e sonora, a cura della Compagnie Furiosa.

In collaborazione con il Comune di Tonnay-Charente.

Espanol :

Un cuento ilustrado y sonoro de la Compagnie Furiosa.

En colaboración con el Ayuntamiento de Tonnay-Charente.

