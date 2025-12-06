Conte sous l’arbre rouge Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Conte sous l’arbre rouge

Dans une forêt reculée, un arbre rouge murmure des histoires avant l’arrivée de la neige. Une conteuse mystérieuse, sous ses feuillages, recueille les récits cachés dans sa mémoire, renouant avec la tradition orale du conte, à l’approche de l’hiver.

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

English :

In a remote forest, a red tree whispers stories before the arrival of snow. Under its leaves, a mysterious storyteller gathers the tales hidden in her memory, reviving the oral tradition of storytelling as winter approaches.

German :

In einem abgelegenen Wald flüstert ein roter Baum Geschichten, bevor der Schnee kommt. Eine geheimnisvolle Geschichtenerzählerin sammelt unter seinen Blättern die in ihrem Gedächtnis verborgenen Erzählungen und knüpft damit an die mündliche Tradition des Geschichtenerzählens an, wenn der Winter naht.

Italiano :

In una foresta remota, un albero rosso sussurra storie prima dell’arrivo della neve. Sotto le sue foglie, una misteriosa cantastorie raccoglie i racconti nascosti nella sua memoria, facendo rivivere la tradizione orale della narrazione all’approssimarsi dell’inverno.

Espanol :

En un bosque remoto, un árbol rojo susurra historias antes de la llegada de la nieve. Bajo sus hojas, una misteriosa narradora recoge los cuentos ocultos en su memoria, reviviendo la tradición oral de contar historias a medida que se acerca el invierno.

