Conte sur la Chevalerie Centre d’Histoire Vivante Médiévale Le Puy-en-Velay 21 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Conte sur la Chevalerie Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez écouter la vie d’un chevalier, il vous racontera son histoire, parlera de son éducation, sa formation d’écuyer et vous montrera cet équipement qui l’a accompagné dans ses aventures.

Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 69 33 contact@ilc-lacite.com

English :

Come and listen to the life of a knight, as he tells you his story, talks about his education and training as a squire, and shows you the equipment that accompanied him on his adventures.

German :

Hören Sie sich das Leben eines Ritters an. Er wird Ihnen seine Geschichte erzählen, über seine Erziehung und seine Ausbildung zum Knappen berichten und Ihnen die Ausrüstung zeigen, die ihn auf seinen Abenteuern begleitet hat.

Italiano :

Venite ad ascoltare la vita di un cavaliere: vi racconterà la sua storia, vi parlerà della sua educazione e formazione come scudiero e vi mostrerà l’equipaggiamento che lo ha accompagnato nelle sue avventure.

Espanol :

Ven a escuchar la vida de un caballero. Te contará su historia, te hablará de su educación y formación como escudero y te mostrará el equipo que le acompañaba en sus aventuras.

