Conte sur les graines, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon

Conte sur les graines, à la Cueillette de l’Aragnon

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Après un conte qui vous présentera tous les mystères des graines vos enfants seront initiés aux plantations et au semis de graines rares et surprenantes…

Chaque participant repartira avec une plante aromatique vivace et différents légumes d’été. De 3 à 6 ans. Sur réservation. .

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 27 62 37 adiu@cueillettedelaragnon.fr

