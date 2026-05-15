Conte tes héros Rue de Gascogne Urt
Conte tes héros Rue de Gascogne Urt vendredi 12 juin 2026.
Urt
Conte tes héros
Rue de Gascogne Médiathèque Roland Barthes Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 20:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Un rendez-vous participatif et ludique avec la conteuse Julie Arnaud de l’association Le chant des Histoires, où se mêlent des histoires données à la voix. Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents.
Sur réservation. .
Rue de Gascogne Médiathèque Roland Barthes Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60
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English : Conte tes héros
L’événement Conte tes héros Urt a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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