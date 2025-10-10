Conte théâtral et musical Hansel et Gretel La Ferté-Bernard

Conte théâtral et musical Hansel et Gretel

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices, Hansel et Gretel est une adaptation drôle et rythmée du conte.

Le Collectif Ubique s’empare de cette histoire célèbre pour en faire un périple théâtral et musical qui utilise les charmes les plus singuliers pour remettre au goût du jour la célèbre recette des frères Grimm.

Laissez-vous surprendre par cette adaptation et fondre de plaisir devant ce spectacle poétique et déjanté révélant la volonté de s’adresser à tous.

Tarif 5 € Jeune public à partir de 6 ans Durée 50 mn .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46

