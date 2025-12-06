Conte théâtral pour les petits et grands l’Espérance de Noël Pannes

390 Rue Marcel Donette Pannes Loiret

Conte théâtral pour les petits et grands l’Espérance de Noël
Par le Théâtre du Blizart. Durée 1h00.   .

390 Rue Marcel Donette Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire  

English :

Theatrical tale for young and old: Christmas Hope

German :

Theatermärchen für Groß und Klein: Die Weihnachtshoffnung

Italiano :

Un racconto teatrale per grandi e piccini: La speranza del Natale

Espanol :

Un cuento teatral para grandes y pequeños: Esperanza en Navidad

