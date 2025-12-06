Conte théâtral pour les petits et grands l’Espérance de Noël Pannes
Conte théâtral pour les petits et grands l'Espérance de Noël Pannes samedi 6 décembre 2025.
390 Rue Marcel Donette Pannes Loiret
2025-12-06 20:00:00
Par le Théâtre du Blizart. Durée 1h00. .
390 Rue Marcel Donette Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Theatrical tale for young and old: Christmas Hope
German :
Theatermärchen für Groß und Klein: Die Weihnachtshoffnung
Italiano :
Un racconto teatrale per grandi e piccini: La speranza del Natale
Espanol :
Un cuento teatral para grandes y pequeños: Esperanza en Navidad
