Conte théâtralisé Au Pays des sapins Thann

Conte théâtralisé au pays des sapins

rue du Général De Gaulle Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-28 15:30:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-17 2025-12-24

Plongez dans l’univers enchanté des contes et laissez-vous guider par Messa Saltzmann dans son univers déjanté des sapins drôles, curieux, parfois même un peu étranges…!

Suivez la visite et entrez dans le monde féérique des contes ! .

English :

Immerse yourself in the enchanted world of fairy tales and let Messa Saltzmann guide you through her wacky world of funny, curious and sometimes even a little strange Christmas trees!

German :

Tauchen Sie ein in die zauberhafte Welt der Märchen und lassen Sie sich von Messa Saltzmann durch ihre verrückte Welt der lustigen, neugierigen und manchmal sogar etwas seltsamen Tannenbäume führen…!

Italiano :

Immergetevi nel mondo incantato delle fiabe e lasciate che Messa Saltzmann vi guidi nel suo stravagante mondo di alberi di Natale divertenti, curiosi e talvolta anche un po’ strani…!

Espanol :

Sumérjase en el mundo encantado de los cuentos de hadas y déjese guiar por Messa Saltzmann a través de su estrafalario mundo de árboles de Navidad divertidos, curiosos y, a veces, ¡hasta un poco extraños!

