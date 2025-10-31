Conte « Tora le tigre et autres contes japonais » Médiathèque/Espace Culturel Simone Veil Beignon

Médiathèque/Espace Culturel Simone Veil 4 rue Monseigneur Bécel Beignon Morbihan

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

2025-10-31

La conteuse Linda Lopez viendra vous raconter l’histoire de « Tora le tigre et autres contes japonais ».

Vendredi 31 octobre de 18h30 à 19h30

Gratuit sur inscription Dès 5 ans

Bonbons à dévaliser sur place! .

Médiathèque/Espace Culturel Simone Veil 4 rue Monseigneur Bécel Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 84 87

