Conte « Tora le tigre et autres contes japonais »
Médiathèque/Espace Culturel Simone Veil 4 rue Monseigneur Bécel Beignon Morbihan
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31 19:30:00
2025-10-31
La conteuse Linda Lopez viendra vous raconter l’histoire de « Tora le tigre et autres contes japonais ».
Vendredi 31 octobre de 18h30 à 19h30
Gratuit sur inscription Dès 5 ans
Bonbons à dévaliser sur place! .
Médiathèque/Espace Culturel Simone Veil 4 rue Monseigneur Bécel Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 84 87
