Conte traditionnel indien Ganesha en breton Crêche Ti Liou Pont-l’Abbé
Conte traditionnel indien Ganesha en breton Crêche Ti Liou Pont-l’Abbé samedi 7 mars 2026.
Conte traditionnel indien Ganesha en breton
Crêche Ti Liou 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Kontadenn hengounel Ganesha
Digorit bras ho tivskouarn hag ho taoulagad evit selaou kontadenn hengounel “Ganesha”, lâret gant Andrev sezneg e brezhoneg. Dañset e vo ar gontadenn gant Yvon Bourlès, kelenner war an dañsoù indian ha lakaet e sonerezh gant Harjit Singh. Da heul an istor, e vo kinniget deoc’h un dañs berr gant sonerezh eus Bro India.
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour écouter le conte traditionnel “Ganesha”, dit en breton par Andrev Sezneg et mis en musique par Harjit Singh. Le conte sera dansé par Yvon Bourlès, professeur de danse indienne. A la fin de l’histoire, il proposera une courte danse traditionnelle en musique.
Sur inscription
.
Crêche Ti Liou 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 84 84 84 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conte traditionnel indien Ganesha en breton
L’événement Conte traditionnel indien Ganesha en breton Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden