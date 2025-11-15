Conte visuel au Théâtre Atelier de la Bonne Graine (11e) Théâtre Atelier de la Bonne Graine Paris

Le magnifique Théâtre Atelier de la Bonne Graine (Paris, 11e) accueille le spectacle de marionnettes Drôle de planète, une création des Griottes Voyageuses.

Voici les Gloupys, arrivés ici pour nous raconter leurs histoires par la voix d’Albane, marionnettiste conteuse qui a vécu aux quatre coins du monde…

Un plongeon avec Albane sur une bien drôle de planète… un spectacle visuel pour grandes et petites oreilles !

Du samedi 15 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

samedi

de 17h00 à 17h45

dimanche

de 11h00 à 11h45

payant

Réservation via l’adresse mail : reservation@atelierbonnegraine.fr

Adulte : 12€, Enfant : 9€

Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 4 ans.

Théâtre Atelier de la Bonne Graine 16 Passage de la Bonne Graine , Paris 75011 Paris

https://atelierbonnegraine.fr/la-foret-enchantee-2/ +33143574047 reservation@atelierbonnegraine.fr https://www.facebook.com/theatre.atelierbonnegraine https://www.facebook.com/theatre.atelierbonnegraine