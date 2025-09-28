Conte « Voyages Étranges Et… » Festival Grand Baratin Site du Moulin Blanc Mellac

Conte « Voyages Étranges Et… » Festival Grand Baratin Site du Moulin Blanc Mellac dimanche 28 septembre 2025.

Site du Moulin Blanc Lieu-dit Kergoz Mellac

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-28

Spectacle de Céline Gumuchian (Tout public dès 8 ans). La conteuse vous guidera au fil de paysages contrastés et chantés, de contes populaires et philosophiques qui ont traversé les âges et les frontières. Notre boussole l’autre en miroir. L’Autre ? L’étrange. L’étranger ! Cet étrange… et… pourtant cet autre si proche.

Des contes pour celles qui partent pour mieux revenir, des histoires pour ceux forcés de prendre un aller… sans retour.

S’aventurer au bord de nos mondes, observer nos frontières, créer des ponts, enjamber nos peurs et nourrir notre humanité, ce qui nous relie. Voilà ce qui anime cette conteuse du bout du monde aux racines arméniennes et bretonnes.

« On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait ». Nicolas Bouvier.

Bon voyage ! .

Site du Moulin Blanc Lieu-dit Kergoz Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 7 49 39 36 38

