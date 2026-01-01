CONTE’Act-18 Spectacle La calebasse à histoires Rue de Luzarches Saint-Brice-Courcelles

CONTE’Act-18 Spectacle La calebasse à histoires

Tout public

Innocent YAPI, de la Compagnie du Touraco Vert, poursuit le cycle de spectacles de contes CONTE’Act proposé par l’association La Parolière.

Des contes africains, des contes du monde, des chants, des proverbes, de la poésie et des improvisations par le conteur et le public… Aucune veillée ne ressemble à une autre car chaque soirée se construit avec le public qui choisit au hasard ce que racontera le conteur.

La calebasse à Histoires reprend l’esprit des veillées d’autrefois très animées chez les Attiés de Côte d’Ivoire en donnant une part active à tous les participants.

Un moment de rencontre et de partage unique, à vivre en famille dès 6 ans.

La Parolière est une association de conteurs amateurs basée à Saint-Brice-Courcelles dans la Marne. Elle a pour objectif principal de mettre en lumière le conte, non seulement en tant que matière artistique et patrimoniale mais aussi comme outil de rassemblement et de cohésion.

La Parolière œuvre sur trois axes 1/ Diffusion de spectacles et promotion des conteurs professionnels en région et au-delà, 2/ Formation de conteurs sous la direction de professionnels, 3/ Organisations d’événements en partenariat avec d’autres associations régionales.

Cet événement bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Brice-Courcelles et du Département de la Marne. .

Rue de Luzarches MAISON DES ARTS MUSICAUX Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est igier.patricia@orange.fr

