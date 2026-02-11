CONTE’Act-19 Spectacle La Femme Moustique Rue de Luzarches Saint-Brice-Courcelles

CONTE’Act-19 Spectacle La Femme Moustique

Rue de Luzarches MAISON DES ARTS MUSICAUX Saint-Brice-Courcelles Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Tout public

Mélancolie MOTTE poursuit le cycle de spectacles de contes CONTE’Act proposé par l’association La Parolière.

De la Kabylie à la Syrie, en passant par la Palestine, un puissant récit circule de bouche à oreille et de pays en pays. Celui d’un roi trop épris d’amour, d’un peuple terrorisé, d’une femme dévorante et d’un enfant sorti du ventre de la terre.

– Oh roi, c’est moi le moustique. Pas n’importe lequel, puisque je parle. J’ai un marché à te proposer je sors de ton nez, si tu divorces de tes sept femmes, et si tu te maries avec moi.

– Me marier avec un moustique ? Jamais !

Une histoire monstrueusement forte, pour oser s’exprimer dans un monde sous petites ou grandes dictatures, et prendre le risque de grandir…

La Parolière est une association de conteurs amateurs basée à Saint-Brice-Courcelles dans la Marne. Elle a pour objectif principal de mettre en lumière le conte, non seulement en tant que matière artistique et patrimoniale mais aussi comme outil de rassemblement et de cohésion.

La Parolière œuvre sur trois axes 1/ Diffusion de spectacles et promotion des conteurs professionnels en région et au-delà, 2/ Formation de conteurs sous la direction de professionnels, 3/ Organisations d’événements en partenariat avec d’autres associations régionales.

Cet événement bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Brice-Courcelles et du Département de la Marne. .

Rue de Luzarches MAISON DES ARTS MUSICAUX Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est +33 6 37 55 57 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONTE’Act-19 Spectacle La Femme Moustique

L’événement CONTE’Act-19 Spectacle La Femme Moustique Saint-Brice-Courcelles a été mis à jour le 2026-02-11 par ADT de la Marne