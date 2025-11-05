CONTÉe-conférencée : l’anthologie des collectes de contes, légendes…de François Duine Cercle Celtique, Ferme de la Harpe, 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, Rennes Rennes Mercredi 5 novembre, 18h30 gratuit

Jean-Pierre Mathias, présente – le singulier parcours de vie de François Duine, ses domaines d’excellence, – l’anthologie de ses collectes de traditions populaires en Bretagne (et + !)

CONTÉe-conférencée

### contes, légendes, galo, devinettes… l’anthologie des collectes de François Duine

Jean-Pierre Mathias a réuni l’ensemble des « Contes, légendes, chansons et « notes de folk-lore » » recueillis par le folkloriste François Duine (1870-1924) dans un ample ouvrage paru en avril 2025 aux Presses Universitaires de Rennes, en co-édition avec l’association Dastum, dans la collection Patrimoine Oral de Bretagne : 1021 items, + de 600 pages…

Conteur spécialiste de ce répertoire, il en propose un bel aperçu dans une « contée conférencée », durant laquelle est également évoqué le parcours de François Duine, notamment durant les années où celui-ci fut aumônier des lycées de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-05T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-05T20:00:00.000+01:00

contact@ccrennes.bzh

Cercle Celtique, Ferme de la Harpe, 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, Rennes 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine