Contempler / Modeler – atelier pour adultes Musée Bourdelle PARIS
Accompagné par une intervenante spécialisée et une
plasticienne, vous êtes invité dans une approche sensible à laisser
exprimer votre créativité en lâchant prise sur votre mental mais aussi à
acquérir des techniques du modelage de la Terre.
Dimanche matin à 10h30
Durée : 2h30
Public : Adultes
Les
participants doivent apporter une boite à chaussures ou un petit carton
pour transporter leur création à l’issue de l’atelier.
Laissez-vous guider lors d’une visite méditative de l’œuvre de Bourdelle puis prolongez cette expérience par un atelier de modelage dans une approche sensible.
payant
De 8 à 10 euros.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-12T13:30:00+02:00
fin : 2025-11-23T13:30:00+01:00
Date(s) : 2025-10-12T10:30:00+02:00_2025-10-12T12:30:00+02:00;2025-11-23T10:30:00+02:00_2025-11-23T12:30:00+02:00
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/contempler-modeler +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/