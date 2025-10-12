Contempler / Modeler – atelier pour adultes Musée Bourdelle PARIS

Accompagné par une intervenante spécialisée et une

plasticienne, vous êtes invité dans une approche sensible à laisser

exprimer votre créativité en lâchant prise sur votre mental mais aussi à

acquérir des techniques du modelage de la Terre.

Dimanche matin à 10h30

Durée : 2h30

Public : Adultes

Les

participants doivent apporter une boite à chaussures ou un petit carton

pour transporter leur création à l’issue de l’atelier.

Laissez-vous guider lors d’une visite méditative de l’œuvre de Bourdelle puis prolongez cette expérience par un atelier de modelage dans une approche sensible.

Le dimanche 23 novembre 2025

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 12 octobre 2025

de 10h30 à 12h30

payant

De 8 à 10 euros.

Public adultes.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

