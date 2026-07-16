AGENDA
Contemporary Daguerreotype Exhibition, Fotografiska Shanghai,
mardi 1 décembre 2026 · Fotografiska Shanghai
Informations pratiques
Contemporary Daguerreotype Exhibition 1 – 6 décembre Fotografiska Shanghai Jing’an District
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T03:30:00+01:00 – 2026-12-01T16:59:00+01:00
Fin : 2026-12-06T03:30:00+01:00 – 2026-12-06T16:59:00+01:00
Contemporary Daguerreotype Exhibition
Fotografiska Shanghai Shanghai Jing’an District Shanghai https://shanghai.fotografiska.com/en Contemporary Museum of Photography, Art and Culture
Contemporary Daguerreotype Exhibition
©Laurence Chellali