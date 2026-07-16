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Contemporary Daguerreotype Exhibition, Fotografiska Shanghai,

mardi 1 décembre 2026 · Fotografiska Shanghai

Contemporary Daguerreotype Exhibition, Fotografiska Shanghai,

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Lieu
Fotografiska Shanghai
Adresse
Shanghai
Département
Jing'an District

Contemporary Daguerreotype Exhibition 1 – 6 décembre Fotografiska Shanghai Jing’an District

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T03:30:00+01:00 – 2026-12-01T16:59:00+01:00
Fin : 2026-12-06T03:30:00+01:00 – 2026-12-06T16:59:00+01:00

Contemporary Daguerreotype Exhibition

Fotografiska Shanghai Shanghai Jing’an District Shanghai https://shanghai.fotografiska.com/en Contemporary Museum of Photography, Art and Culture
Contemporary Daguerreotype Exhibition

©Laurence Chellali