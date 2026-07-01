AGENDA · Qinhuai District
Contemporary Daguerreotype Exhibition, Hengli Image Center (HLiiC), Qinhuai District
samedi 3 avril 2027 · Hengli Image Center (HLiiC) · Qinhuai District
Informations pratiques
Contemporary Daguerreotype Exhibition 3 – 24 avril 2027 Hengli Image Center (HLiiC) Nanjing
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-03T04:00:00+02:00 – 2027-04-03T13:00:00+02:00
Fin : 2027-04-24T04:00:00+02:00 – 2027-04-24T13:00:00+02:00
Daguerreotypes exhibition
Hengli Image Center (HLiiC) 104 Shi Men Kan, 210007 Nanjing Qinhuai District 210007 Guanghualu Nanjing Jiangsu
Daguerreotypes exhibition
© Laurence Chellali