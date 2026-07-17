AGENDA · Building 6
Contemporary Daguerreotype Exhibition, Nomad No Mad, Building 6
jeudi 5 novembre 2026 · Nomad No Mad · Building 6
Informations pratiques
Contemporary Daguerreotype Exhibition 5 – 19 novembre Nomad No Mad Jing’an District
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T04:00:00+01:00 – 2026-11-05T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T04:00:00+01:00 – 2026-11-19T11:00:00+01:00
Contemporary Daguerreotype Exhibition
Nomad No Mad 546 Yuyuan Lu Building 6 200042 Jing’an District Shanghai +86 13818049472 http://www.nnmspace.com/ Art Space
Contemporary Daguerreotype Exhibition
©Laurence Chellali