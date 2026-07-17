Contemporary Daguerreotypes Exhibition, Musée de la photographie 1826, Tangqi

Informations pratiques

Contemporary Daguerreotypes Exhibition 3 – 25 octobre Musée de la photographie 1826 Xishitang Lu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T04:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-25T03:00:00+01:00 – 2026-10-25T11:00:00+01:00

Contemporary Daguerreotypes Exhibition

Musée de la photographie 1826 Hangzhou, Linping District, Tangqi, Tangqi Xishitang Lu Zhejiang

Contemporary Daguerreotypes Exhibition

©Laurence Chellali