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Contemporary Daguerreotypes Exhibition, Musée de la photographie 1826, Tangqi

samedi 3 octobre 2026 · Musée de la photographie 1826 · Tangqi

Contemporary Daguerreotypes Exhibition, Musée de la photographie 1826, Tangqi

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Musée de la photographie 1826
Adresse
Hangzhou, Linping District, Tangqi,
Ville
Tangqi
Département
Xishitang Lu

Contemporary Daguerreotypes Exhibition 3 – 25 octobre Musée de la photographie 1826 Xishitang Lu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T04:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-25T03:00:00+01:00 – 2026-10-25T11:00:00+01:00

Contemporary Daguerreotypes Exhibition

Musée de la photographie 1826 Hangzhou, Linping District, Tangqi, Tangqi Xishitang Lu Zhejiang
Contemporary Daguerreotypes Exhibition

©Laurence Chellali