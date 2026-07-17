AGENDA · Tangqi
Contemporary Daguerreotypes Exhibition, Musée de la photographie 1826, Tangqi
samedi 3 octobre 2026 · Musée de la photographie 1826 · Tangqi
Informations pratiques
Contemporary Daguerreotypes Exhibition 3 – 25 octobre Musée de la photographie 1826 Xishitang Lu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T04:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-25T03:00:00+01:00 – 2026-10-25T11:00:00+01:00
Contemporary Daguerreotypes Exhibition
Musée de la photographie 1826 Hangzhou, Linping District, Tangqi, Tangqi Xishitang Lu Zhejiang
Contemporary Daguerreotypes Exhibition
©Laurence Chellali