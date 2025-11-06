Content Fernand Écuries de Baroja Anglet
Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Formé en 2024, le duo Content Fernand brouille les pistes, dissout les frontières et fait le choix de ne pas choisir. Entre chanson et punk, entre humour et profondeur, la naïveté affichée laisse vite place à des réflexions existentielles qui viennent castagner vos certitudes. .
Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
