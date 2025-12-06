Conter Fleurette [SAISON CULTURELLE DE LAPTE 2025/2026] Salle multi-activités Gérard Defour Lapte
Salle multi-activités Gérard Defour Place des Capucines Lapte Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 20:55:00
2025-12-06
Comment tombe-t-on amoureux quand on a 13, 14 ans ? Dans l’époque troublée qui est la nôtre, comment dire l’amour et manifester son attachement ?
Salle multi-activités Gérard Defour Place des Capucines Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
English :
How do you fall in love when you’re 13 or 14? In our troubled times, how do we express our love and attachment?
