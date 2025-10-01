CONTES A CROQUER | Compagnie Tortilla Bibliothèque de St Pierre d’Eyraud Saint-Pierre-d’Eyraud

CONTES A CROQUER | Compagnie Tortilla

Bibliothèque de St Pierre d'Eyraud 2 Rue de la Résistance Saint-Pierre-d'Eyraud Dordogne

Début : 2025-10-01

fin : 2025-11-01

2025-10-01

Contes à Croquer à Petites Bouchées Petites histoires salées et aventures sucrées. Le temps de cuisson d’un gâteau c’est long quand on est gourmand. En attendant, goûtons des histoires de légumes capricieux, avec tomates coquettes et navet farceur. En guise de dessert, savourons des aventures sucrées de poule pâtissière et d’un coquin bonhomme de pain d’épice. Ce spectacle à dévorer à petites bouchées est parfumé de comptines et de chansons.

Sur inscription.

Bibliothèque de St Pierre d'Eyraud 2 Rue de la Résistance Saint-Pierre-d'Eyraud 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 56 19 bibliotheque.stpierre@la-cab.fr

